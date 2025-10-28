Exposition à l’atelier-galerie William Montaudié Sandrine Vachon Thiébaut Cahors

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

117 Rue Georges Clemenceau Cahors Lot

Début : 2025-10-28 18:00:00
2025-10-28

Venez découvrir les oeuvres de l’artiste Sandrine Vachon Thiébaut qui sera exposée à l’atelier-galerie William Montaudié.
117 Rue Georges Clemenceau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 09 44 18 25 

English :

Come and discover the works of artist Sandrine Vachon Thiébaut, who will be exhibiting at the William Montaudié studio-gallery.

German :

Entdecken Sie die Werke der Künstlerin Sandrine Vachon Thiébaut, die in der Atelier-Galerie William Montaudié ausgestellt wird.

Italiano :

Venite a scoprire le opere dell’artista Sandrine Vachon Thiébaut, che esporrà presso la galleria-studio William Montaudié.

Espanol :

Venga a descubrir las obras de la artista Sandrine Vachon Thiébaut, que expondrá en el estudio-galería William Montaudié.

