Exposition à l’atelier-galerie William Montaudié Sandrine Vachon Thiébaut Cahors mardi 28 octobre 2025.
117 Rue Georges Clemenceau Cahors Lot
Début : 2025-10-28 18:00:00
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
Venez découvrir les oeuvres de l’artiste Sandrine Vachon Thiébaut qui sera exposée à l’atelier-galerie William Montaudié.
English :
Come and discover the works of artist Sandrine Vachon Thiébaut, who will be exhibiting at the William Montaudié studio-gallery.
German :
Entdecken Sie die Werke der Künstlerin Sandrine Vachon Thiébaut, die in der Atelier-Galerie William Montaudié ausgestellt wird.
Italiano :
Venite a scoprire le opere dell’artista Sandrine Vachon Thiébaut, che esporrà presso la galleria-studio William Montaudié.
Espanol :
Venga a descubrir las obras de la artista Sandrine Vachon Thiébaut, que expondrá en el estudio-galería William Montaudié.
