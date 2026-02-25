Exposition à l’atelier-galerie William Montaudié: Symphyse Cahors
Exposition à l’atelier-galerie William Montaudié: Symphyse
117 rue Georges Clémenceau Cahors Lot
Début : 2026-03-03 14:00:00
fin : 2026-03-28 19:00:00
2026-03-03
Exposition à l'atelier galerie de William Montaudié avec un vernissage participatif le samedi 7 mars à 11h00.
English :
Exhibition at William Montaudié's studio gallery with a participatory vernissage on Saturday, March 7 at 11:00 am.
