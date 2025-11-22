Exposition à l’atelier LARTIGAUD Atelier LARTIGAUD Bizeneuille
Atelier LARTIGAUD 6 route de Cosne Bizeneuille Allier
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-11-22
Présentation de Peintures, Tapisseries, Sérigraphies, Estampes, Terres cuites.
Atelier LARTIGAUD 6 route de Cosne Bizeneuille 03170 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 82 84 contact@lartigaud.com
English :
Presentation of Paintings, Tapestries, Serigraphs, Prints, Terracottas.
German :
Präsentation von Gemälden, Wandteppichen, Serigraphien, Drucken, Terrakotta.
Italiano :
Presentazione di dipinti, arazzi, serigrafie, stampe, terrecotte.
Espanol :
Presentación de pinturas, tapices, serigrafías, grabados y terracotas.
