Exposition à l’atelier LARTIGAUD Atelier LARTIGAUD Bizeneuille

Atelier LARTIGAUD 6 route de Cosne Bizeneuille Allier

2025-11-22 14:00:00
2025-12-14 18:00:00

2025-11-22

Présentation de Peintures, Tapisseries, Sérigraphies, Estampes, Terres cuites.
Atelier LARTIGAUD 6 route de Cosne Bizeneuille 03170 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 82 84  contact@lartigaud.com

English :

Presentation of Paintings, Tapestries, Serigraphs, Prints, Terracottas.

German :

Präsentation von Gemälden, Wandteppichen, Serigraphien, Drucken, Terrakotta.

Italiano :

Presentazione di dipinti, arazzi, serigrafie, stampe, terrecotte.

Espanol :

Presentación de pinturas, tapices, serigrafías, grabados y terracotas.

