Exposition à l’Atelier Médiathèque de Condé en Normandie La chapelle Saint Jacques de son passé à son avenir

11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-01-23

Exposition à l’Atelier Médiathèque de Condé en Normandie La chapelle Saint Jacques de son passé à son avenir

Du 23 janvier au 15 février 2025, l’Atelier Médiathèque vous propose une exposition sur l’histoire de la chapelle Saint Jacques. Les artistes condéens de l’UBAC collaborent à cet évènement en présentant leurs travaux, issus de leur regard porté sur ce lieu patrimonial.

L’exposition réalisée par l’Association de sauvegarde de la chapelle Saint-Jacques, a rassemblé, grâce à l’aide, des historiens locaux et le concours de l’institut de recherche jacquaire, une grande quantité de documents qui montrent le lien entre le lieu d’exécution des condamnés, et l’oratoire puis la chapelle placée sur leur trajet vers le bois de la justice.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 23 janvier, à 17 h à l’Atelier. .

11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition à l’Atelier Médiathèque de Condé en Normandie La chapelle Saint Jacques de son passé à son avenir

Exhibition at the Atelier Médiathèque in Condé en Normandie: La chapelle Saint Jacques de son passé à son avenir (The Saint Jacques chapel, from its past to its future)

L’événement Exposition à l’Atelier Médiathèque de Condé en Normandie La chapelle Saint Jacques de son passé à son avenir Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-01-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie