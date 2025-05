Exposition à l’atelier – Samer, 11 mai 2025 07:00, Samer.

Pas-de-Calais

Exposition à l’atelier 910 route du Breuil Samer Pas-de-Calais

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-11

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-05-11

La galerie d’Akané expose ..

du 11 mai au 29 juin

« oeuvres gravées » démarrera en mai.

L’association existe depuis 10 ans et constitue depuis 2015, un fonds d’estampes, comme une collection.

C’est la première fois que nous montrons ces acquisitions, qui sont faites de dons (chaque artiste qui expose fait un don d’estampe à l’association), de correspondances gravées (avec plusieurs artistes graveurs du monde entier nous échangeons régulièrement nos gravures) et nous présenterons également une collection privée de gravures.

Plus de 100 artistes et plus de 160 gravures .

910 route du Breuil

Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France atelier.akane12@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition à l’atelier Samer a été mis à jour le 2025-04-04 par Office de Tourisme Desvres-Samer