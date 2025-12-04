Exposition à l’Atelier Volumes 12 au 14 décembre 2025 Sorges (24)

12 Rue Paul Carreau Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Rencontres

La prochaine exposition à l’Atelier Volumes regroupe, en plus des créations en joaillerie de Marion LeBouteiller et des sculptures en bronze de Pedro de Alves, les estampes, dessins et peintures des artistes Susanne Köhl et Philippe Lecomte.

Découvrez l’exposition et visitez les ateliers en présence des artistes et autour d’un vin chaud !

Le vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 Décembre

Vendredi et Dimanche 11h-18h, Nocturne le samedi 11h-20h

à l’Atelier Volumes

12 rue Paul Carreau

24420 Sorges-et-Ligueux

0780225542 .

12 Rue Paul Carreau Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 22 55 42

English : Exposition à l’Atelier Volumes 12 au 14 décembre 2025 Sorges (24)

L’événement Exposition à l’Atelier Volumes 12 au 14 décembre 2025 Sorges (24) Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux