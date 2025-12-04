Exposition à l’Atelier Volumes 12 au 14 décembre 2025 Sorges (24) Sorges et Ligueux en Périgord
Exposition à l’Atelier Volumes 12 au 14 décembre 2025 Sorges (24)
12 Rue Paul Carreau Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
La prochaine exposition à l’Atelier Volumes regroupe, en plus des créations en joaillerie de Marion LeBouteiller et des sculptures en bronze de Pedro de Alves, les estampes, dessins et peintures des artistes Susanne Köhl et Philippe Lecomte.
Découvrez l’exposition et visitez les ateliers en présence des artistes et autour d’un vin chaud !
Le vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 Décembre
Vendredi et Dimanche 11h-18h, Nocturne le samedi 11h-20h
à l’Atelier Volumes
12 rue Paul Carreau
24420 Sorges-et-Ligueux
0780225542 .
