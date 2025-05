Exposition: A l’aube par le ciel: les parachutistes français dans la libération – Place de Verdun Pau, 2 juin 2025 10:00, Pau.

Pyrénées-Atlantiques

2025-06-02 10:00:00

2025-06-06 14:00:00

2025-06-02

A l’aube par le ciel les parachutistes Français dans la libération

Dans le cadre des commémorations des 80 ans de la Libération, le Centre des archives du personnel militaire (CAPM) propose une exposition mettant en lumière le rôle décisif des parachutistes français dans la Seconde Guerre mondiale.

Le CAPM a choisi d’illustrer les parcours de quelques-uns des 2 000 parachutistes français membres du Special Air Service (SAS) qui ont sauté sur la France occupée en 1944 et dont les dossiers sont conservés au Service historique de la Défense.

Les 14 panneaux biographiques croisent repères chronologiques, parcours individuels et anecdotes historiques, images d’archives et reproductions de dossiers militaires. Sont également exposés les dossiers militaires originaux de certains de ces parachutistes SAS.

Visites commentées d’une durée d’1.

Accessible PMR .

Place de Verdun Caserne Bernadotte

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 02 52 33 shd-capm.communication.fct@intradef.gouv.fr

