Exposition à l’auditorium Ravel Résidence Bonne frite Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Exposition à l’auditorium Ravel Résidence Bonne frite

Place Maurice Ravel Auditorium Ravel Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Patrimoine en danger l’érosion côtière à st Jean de Luz sous l’objectif de Guillaume Fauveau

Du mercredi au dimanche 14h30 à 19h

Le samedi de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 19h .

Place Maurice Ravel Auditorium Ravel Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Exposition à l’auditorium Ravel Résidence Bonne frite

L’événement Exposition à l’auditorium Ravel Résidence Bonne frite Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque