Exposition à l’auditorium Ravel Résidence Bonne frite Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz
jeudi 23 juillet 2026 · Place Maurice Ravel · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Exposition à l’auditorium Ravel Résidence Bonne frite
Place Maurice Ravel Auditorium Ravel Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-27 19:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Patrimoine en danger l’érosion côtière à st Jean de Luz sous l’objectif de Guillaume Fauveau
Du mercredi au dimanche 14h30 à 19h
Le samedi de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 19h .
Place Maurice Ravel Auditorium Ravel Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Exposition à l’auditorium Ravel Résidence Bonne frite
L’événement Exposition à l’auditorium Ravel Résidence Bonne frite Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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