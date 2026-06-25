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Exposition à l’auditorium Ravel Résidence Bonne frite Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz

jeudi 23 juillet 2026 · Place Maurice Ravel · Saint-Jean-de-Luz

Exposition à l’auditorium Ravel Résidence Bonne frite Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place Maurice Ravel
Adresse
Auditorium Ravel
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Jean-de-Luz

Exposition à l’auditorium Ravel Résidence Bonne frite

Place Maurice Ravel Auditorium Ravel Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Patrimoine en danger l’érosion côtière à st Jean de Luz sous l’objectif de Guillaume Fauveau
Du mercredi au dimanche 14h30 à 19h
Le samedi de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 19h   .

Place Maurice Ravel Auditorium Ravel Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Exposition à l’auditorium Ravel Résidence Bonne frite

L’événement Exposition à l’auditorium Ravel Résidence Bonne frite Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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