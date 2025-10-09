Exposition À l’école de Maurice Choquet Amiens

Exposition À l’école de Maurice Choquet Amiens jeudi 9 octobre 2025.

Exposition À l’école de Maurice Choquet

45 Rue Pointin Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-10-09

Dans les années 60 et 70, Maurice Choquet, instituteur à Allonville, pionnier de ce qu’on pourrait désormais appeler l’éducation artistique et culturelle, invitait chaque après-midi ses élèves à sortir de la classe pour aller au jardin tenter, oser, peindre, coller, sculpter, travailler les pigments naturels, les formes, les couleurs, les techniques. Plus qu’instruire par l’art, il éduquait le goût, l’audace et la créativité des écoliers qui ont produit en vingt ans une incroyable collection de sculptures, peintures, moulages, mosaïques et collages. Pour la première fois, dans le cadre de l’accueil par Amiens Métropole des Assises Européennes de l’Éducation Artistique et Culturelle, une exposition est consacrée à la présentation d’une partie de ce travail incroyablement riche et diversifié.

Du mardi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 18h .

45 Rue Pointin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

In the 60s and 70s, Maurice Choquet, a schoolteacher in Allonville and pioneer of what could now be called artistic and cultural education, invited his pupils out of the classroom every afternoon to go to the garden to try, dare, paint, glue, sculpt, work with natural pigments, shapes, colors and techniques. More than educating through art, he was educating the taste, boldness and creativity of schoolchildren, who in twenty years have produced an incredible collection of sculptures, paintings, casts, mosaics and collages. For the first time, as part of Amiens Métropole’s hosting of the Assises Européennes de l’Éducation Artistique et Culturelle, an exhibition is devoted to presenting some of this incredibly rich and diverse work.

Tuesday to Friday

9am to 12pm and 2pm to 6pm

German :

In den 60er und 70er Jahren lud Maurice Choquet, Lehrer in Allonville und Pionier dessen, was man heute als Kunst- und Kulturerziehung bezeichnen könnte, seine Schüler jeden Nachmittag dazu ein, das Klassenzimmer zu verlassen und in den Garten zu gehen, um zu versuchen, zu wagen, zu malen, zu kleben, zu schnitzen, mit natürlichen Pigmenten, Formen, Farben und Techniken zu arbeiten. Er wollte nicht nur durch Kunst unterrichten, sondern auch den Geschmack, die Kühnheit und die Kreativität der Schüler erziehen, die in zwanzig Jahren eine unglaubliche Sammlung von Skulpturen, Gemälden, Abgüssen, Mosaiken und Collagen hervorgebracht haben. Zum ersten Mal wird im Rahmen der Ausrichtung der Europäischen Konferenz zur Kunst- und Kulturerziehung in Amiens Métropole eine Ausstellung gezeigt, in der ein Teil dieser unglaublich reichen und vielfältigen Arbeit präsentiert wird.

Von Dienstag bis Freitag

von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

Italiano :

Negli anni ’60 e ’70, Maurice Choquet, insegnante di scuola elementare ad Allonville e pioniere di quella che oggi si potrebbe definire educazione artistica e culturale, invitava ogni pomeriggio i suoi alunni a uscire dall’aula per andare in giardino a provare, osare, dipingere, incollare, scolpire, lavorare con pigmenti naturali, forme, colori e tecniche. Più che educare attraverso l’arte, egli educava il gusto, l’audacia e la creatività degli scolari, che in vent’anni hanno prodotto un’incredibile collezione di sculture, dipinti, calchi, mosaici e collage. Per la prima volta, nell’ambito delle Assises Européennes de l’Éducation Artistique et Culturelle di Amiens Métropole, una mostra è dedicata alla presentazione di alcuni di questi lavori incredibilmente ricchi e diversi.

Da martedì a venerdì

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Espanol :

En los años 60 y 70, Maurice Choquet, profesor de primaria en Allonville y pionero de lo que hoy podría llamarse educación artística y cultural, invitaba a sus alumnos a salir de clase todas las tardes para ir al jardín a probar, atreverse, pintar, pegar, esculpir, trabajar con pigmentos naturales, formas, colores y técnicas. Más que educar a través del arte, educaba el gusto, la audacia y la creatividad de los escolares, que a lo largo de veinte años han producido una increíble colección de esculturas, pinturas, vaciados, mosaicos y collages. Por primera vez, en el marco de la acogida por Amiens Métropole de las Assises Européennes de l’Éducation Artistique et Culturelle, se dedica una exposición a presentar algunas de estas obras increíblemente ricas y diversas.

De martes a viernes

de 9.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h

