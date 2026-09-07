Exposition à l’Eglise Saint-Gilles, Eglise Saint-Gilles / Plonéis, Plonéis

Informations pratiques

Exposition à l’Eglise Saint-Gilles Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Saint-Gilles / Plonéis Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photos

Eglise Saint-Gilles / Plonéis 41 rue Laennec 29710 Plonéis Plonéis 29710 Finistère Bretagne https://www.ploneis.com/fr/rb/1559339/le-patrimoine-religieux-1 https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00005605 L’église Saint-Gilles témoigne de la spécificité de l’art gothique breton, initialement dédiée à Saint Néis, fondateur de la première communauté chrétienne.

Exposition de photos

©Mairie de Plonéis