Exposition à l’église Saint-Sulpice de Tosny Journées du patrimoine Venables Les Trois Lacs

Exposition à l’église Saint-Sulpice de Tosny Journées du patrimoine

Venables Centre culturel Gilbert de Venables, Place de la Libération Les Trois Lacs Eure

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Exposition de vêtements liturgiques provenant des églises de Tosny et Venables. Présentation de vêtements et coiffes anciens de notre contrée. .

Venables Centre culturel Gilbert de Venables, Place de la Libération Les Trois Lacs 27940 Eure Normandie info@ccgvenables.org

