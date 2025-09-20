Exposition à l’église Sainte-Foy de Pujols Église Sainte-Foy Pujols

Exposition à l’église Sainte-Foy de Pujols 20 et 21 septembre Église Sainte-Foy Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Exposition d’artistes

Construite à la fin du XVe siècle, cette église, classée Monument historique, conserve de remarquables peintures murales du XVIe siècle. Une restauration intérieure s’est achevée en février 2019.

Un focus « Pujols, les peintures murales de l’église Sainte-Foy », édité par le Pays d’art et d’histoire, est à votre disposition gratuitement pour une visite en autonomie.

Église Sainte-Foy 131 Av. de Saint-Antoine, 47300 Pujols, France Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553715481 https://www.grand-villeneuvois.fr Église composée d’une nef lambrissée, terminée par un chevet pentagonal. De chaque côté de la nef s’ouvrent deux chapelles. Le mur de clôture, à l’ouest, en arrière d’une petite travée, est surmonté d’un pignon qui s’amortit horizontalement et dans lequel s’ouvre une rangée d’arcades, servant de clocher. Les moulures prismatiques des arcs de voûtes, leur pénétration dans les supports, les contre-courbes des trilobes qui remplissent le haut des fenêtres, l’application des contreforts aux angles extérieurs, caractérisent la dernière période gothique. Les peintures murales ornent le sanctuaire et la chapelle qui abritait les fonds baptismaux. Exécutées à la détrempe, les peintures ont été appliquées sur un fond de lait de chaux. Un arbre de Jessé occupe tout le mur ouest de la chapelle, le corps du patriarche en guise de racine. Des phylactères portent les noms des rois issus du patriarche. Tous les personnages sont représentés à mi-corps, de trois quarts, les yeux tournés vers le Messie. La Vierge est seule représentée en pied et debout. Le mur en face représente l’Assomption. Deux autres scènes, effacées, sont également représentées, dont le martyr de Saint-André. Un Christ et des saints ornent le chevet.

© Pays d’art et d’histoire, CAGV