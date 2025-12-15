Exposition A l’encre des légendes de Denez Prigent Office de tourisme de Brocéliande Paimpont

Exposition A l’encre des légendes de Denez Prigent

Office de tourisme de Brocéliande 1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Entrez dans un autre chant de Denez Prigent celui du trait, du silence et de la mémoire. Ses dessins comme des gwerz murmurées prolongent la voix dans la matière, traçant les contours d’un monde intérieur où la Bretagne se fait intime et universelle.

Une exposition dans cet espace suspendu où le dessin devient parole et l’encre, mémoire vivante des légendes.

