Exposition A l’encre des légendes par Denez Prigent Salle des Ecrouettes Abbaye de Paimpont

Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:30:00

Date(s) :

2026-04-02

Entrez dans un autre chant de Denez Prigent celui du trait, du silence et de la mémoire. Ses dessins comme des gwerz murmurées prolongent la voix dans la matière, traçant les contours d’un monde intérieur où la Bretagne se fait intime et universelle. Une exposition en deux temps, dans deux salles pour mieux comprendre l’univers de l’artiste : un homme habité par la foi, les légendes et les croyances d’un peuple et d’un territoire.

Du mercredi au dimanche De 10h à 12h30 puis de 14h à 18h

Salle des Ecrouettes Abbaye de Paimpont à Paimpont

A partir du 02/04 jusqu’au 14/06/2026

Entrée gratuite .

Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

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L’événement Exposition A l’encre des légendes par Denez Prigent Salle des Ecrouettes Abbaye de Paimpont Paimpont a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme de Brocéliande