Exposition à l’Ermitage Saint-Jean Gennes-Val-de-Loire

Exposition à l’Ermitage Saint-Jean Gennes-Val-de-Loire samedi 20 septembre 2025.

Exposition à l’Ermitage Saint-Jean

À la sortie du hameau en venant de Saumur Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Dans un cadre de verdure, cette chapelle du 11e siècle convertie en ermitage au cours du 15e siècle fut un lieu de pèlerinage important et un point d’attache pour les prédicateurs parcourant le pays. Peintures murales du 15e siècle.

Exposition de l’artiste Paul Tieman qui signe, l’Ermite éphémère, et de l’artiste photographe Laure Beujouan autour du bestiaire et son tissu humain.

Présentation du site avec les bénévoles de l’association Tourisme et Culture de Chênehutte Trèves Cunault.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 le samedi de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

À la sortie du hameau en venant de Saumur Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

English :

This 11th-century chapel, converted into a hermitage in the 15th century, was an important place of pilgrimage and a base for preachers travelling the country. 15th-century wall paintings.

German :

In einer grünen Umgebung gelegen, war diese Kapelle aus dem 11. Jahrhundert, die im Laufe des 15. Jahrhunderts in eine Einsiedelei umgewandelt wurde, ein wichtiger Pilgerort und Anlaufpunkt für Prediger, die durch das Land zogen. Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert.

Italiano :

Questa cappella dell’XI secolo, trasformata in eremo nel XV secolo, era un importante luogo di pellegrinaggio e una base per i predicatori che viaggiavano per il paese. Pitture murali del XV secolo.

Espanol :

Esta capilla del siglo XI, convertida en ermita en el siglo XV, fue un importante lugar de peregrinación y base de predicadores que recorrían el país. Pinturas murales del siglo XV.

