Exposition à l’Espace La Croix-Davids à Bourg Espace La Croix-Davids Bourg

Espace La Croix-Davids 40, rue Valentin Bernard Bourg Gironde

Début : 2025-10-19

fin : 2025-12-01

2025-10-19

Rendez-vous à l’Espace La Croix-Davids qui accueille l’artiste plasticienne Léa Cornetti du 19 octobre au 1er décembre.

Léa Cornetti dessine depuis l’enfance, puis en commençant à danser, elle a pu jeter son propre corps dans la bataille, dans un engagement total, en explorant tout ce qu’il contient de matières, d’organicité, de possibilités extraordinaires d’expressions, s’inspirant de tout ce qu’il contient d’infini.

Elle voit une similitude entre les éclairs, les ciels, les orages, et les veines de nos corps, les dessins de nos nerfs, les caprices de nos souffles, nos tourments, nos émotions, nos rêves. Elle est dans le figuratif , pas dans le réalisme.

Le vernissage aura lieu le dimanche 19 octobre à 11h30, où nous avons l’immense plaisir de vous inviter.

A l’issue de ce vernissage, nous serons heureux de partager le verre de l’amitié dans une ambiance sympa et conviviale. .

Espace La Croix-Davids 40, rue Valentin Bernard Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 50 63 espacelacroixdavids@gmail.com

