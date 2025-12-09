Exposition A l’horizon de l’être de Philippe Tallis Lignières

Exposition A l’horizon de l’être de Philippe Tallis

Vernissage le vendredi 30 janvier à 19h. Philippe Tallis révèle la vibration du vivant corps, animaux, gestes saisis sur le vif. Découvrez ses œuvres inédites réalisées lors de concert. Une immersion sensible et puissante qui donne irrésistiblement envie de voir l’expo.

Installé à Ardennais, le peintre, artiste et sculpteur Philippe Tallis explore le vivant avec une rare acuité. Les corps, les animaux, les mouvements sont parmi ses thèmes de prédilection… pas étonnant qu’il ait souvent puisé son inspiration dans le spectacle vivant, où il a pu capter sur le vif des artistes comme Maurice Béjart, Carolyn Carlson, Alexis HK ou encore Russ Little ! Aux côtés d’œuvres antérieures, Philippe Tallis présentera plusieurs œuvres inédites réalisées lors d’un concert de Claire Diterzi chez l’habitant avec des chanteurs amateurs du territoire mais aussi lors d’une scène ouverte de musique trad’ organisés par les Bains-Douches de Lignières. .

Opening Friday, January 30, 7pm. Philippe Tallis reveals the vibration of the living: bodies, animals, gestures captured on the spot. Discover his original works created during concerts. A sensitive and powerful immersion that makes you irresistibly eager to see the exhibition.

