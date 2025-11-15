Exposition à l’hôtel de ville Ballan-Miré

Exposition à l’hôtel de ville

Place du 11 Novembre Ballan-Miré Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-15 13:30:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Saisir l’invisible, voilà ce qui émane des œuvres de l’artiste EspoListo. Dans ses peintures comme dans ses sculptures, chaque figure est empreinte d’une grâce teintée de sensualité et de spiritualité.

Passionnée par tout ce qui est beau et épuré, Sylvia Patz est fascinée par les pierres et gemmes

Volupté et atours. Exposition Espolisto et Sylvia Patz.

Place du 11 Novembre Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 67 69 63 mjc.ballan@wanadoo.fr

English :

EspoListo?s works capture the invisible. In her paintings as in her sculptures, each figure is imbued with a grace tinged with sensuality and spirituality.

Fascinated by all that is beautiful and pure, Sylvia Patz is fascinated by stones and gems

German :

Das Unsichtbare erfassen das ist es, was die Werke des Künstlers EspoListo ausstrahlen. Sowohl in ihren Gemälden als auch in ihren Skulpturen ist jede Figur von einer sinnlichen und spirituellen Anmut geprägt.

Sylvia Patz hat eine Leidenschaft für alles Schöne und Klare und ist fasziniert von St

Italiano :

Catturare l’invisibile è ciò che emana dalle opere dell’artista EspoListo. Sia nei suoi dipinti che nelle sue sculture, ogni figura è pervasa da una grazia che si tinge di sensualità e spiritualità.

Sylvia Patz ha una passione per tutto ciò che è bello e puro ed è affascinata da pietre e gemme

Espanol :

Captar lo invisible es lo que emana de las obras de la artista EspoListo. Tanto en sus pinturas como en sus esculturas, cada figura está impregnada de una gracia teñida de sensualidad y espiritualidad.

Sylvia Patz siente pasión por todo lo que es bello y puro, y le fascinan las piedras y las gemas

