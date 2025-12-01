Exposition à l’Hôtel de Ville Guy Fontaine Hôtel de ville Trouville-sur-Mer

Exposition à l’Hôtel de Ville Guy Fontaine

Hôtel de ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15 09:30:00

fin : 2025-12-15 17:00:00

Date(s) :

2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-01 2026-01-02 2026-01-05 2026-01-06 2026-01-07 2026-01-08 2026-01-09

L’Hôtel de Ville présente une exposition dédiée au peintre Guy Fontaine du 15 décembre 2025 au 23 janvier 2026. Depuis trente ans, il peint en plein air les scènes de vie de Trouville et Deauville. Ses œuvres lumineuses et sensibles sont à découvrir du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h.

L’Hôtel de Ville accueille une nouvelle exposition consacrée au peintre Guy Fontaine, du 15 décembre 2025 au 23 janvier 2026.

Depuis près de trente ans, Guy Fontaine pose son chevalet sur les planches, où il capture des scènes de vie qui animent les plages de Trouville-sur-Mer et Deauville. Peintre passionné, il travaille en plein air, fidèle à la tradition de la peinture sur le motif , chère aux impressionnistes. Cette démarche lui permet de saisir l’atmosphère unique du littoral et de développer un style profondément personnel.

Ancien peintre-décorateur à Trouville-sur-Mer, il peint depuis cinquante ans. Ses toiles, empreintes de lumière et de mouvement, invitent à redécouvrir le quotidien du bord de mer à travers son regard sensible et authentique.

L’exposition est ouverte à tous, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h. .

Hôtel de ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 41 41

English : Exposition à l’Hôtel de Ville Guy Fontaine

The Hôtel de Ville presents an exhibition dedicated to the painter Guy Fontaine from December 15, 2025 to January 23, 2026. For the past thirty years, he has been painting outdoor scenes of life in Trouville and Deauville. His luminous, sensitive works are on show Monday to Friday, 9.30am to 5pm.

L’événement Exposition à l’Hôtel de Ville Guy Fontaine Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Trouville