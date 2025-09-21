Exposition à l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Saint-Ouen-sur-Seine

Exposition à l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Saint-Ouen-sur-Seine dimanche 21 septembre 2025.

Exposition à l’Hôtel de Ville Dimanche 21 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Une exposition consacrée aux monuments emblématiques de la Ville sera présentée dans la salle du Milieu de l’Hôtel de Ville (10 h – 16 h 30).

Hôtel de Ville 7 place de la République 93406 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Exposition

Jérôme Panconi, Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine