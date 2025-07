Exposition à Masgot Fransèches

Exposition à Masgot Fransèches samedi 12 juillet 2025.

Masgot Fransèches Creuse

Début : 2025-07-12

fin : 2025-08-24

2025-07-12

L'association des habitants et des amis du village de Masgot vous invite à découvrir une exposition de sculptures, peintures, photographies… et plus encore, dans la grange de François Michaud à Masgot.

Entrée Libre.

Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine asso.habitantsamis@villagedemasgot.fr

