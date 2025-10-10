Exposition à Médiscie Diem Thuy Le Mai et Corinne Joachim Maison médicale Mediscie Saint-Crespin

La maison de santé Médiscie vous invite à découvrir une nouvelle exposition !

Vous pourrez découvrir les œuvres du peintre Diem Thuy et les sculptures de Corinne Joachim.

Vernissage le vendredi 10 octobre 2025 à 18h30 en présence des artistes et de l’équipe de Médiscie. .

Maison médicale Mediscie 6 rue des Vergers Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 60 01

