Exposition à Mediscie « Flo…ne » Maison médicale Mediscie 6 rue des Vergers Saint-Crespin Seine-Maritime

Vendredi 2025-06-27 14:30:00

2025-07-06 19:00:00

2025-06-27

La maison de santé Médiscie vous invite à découvrir une nouvelle exposition !

Vous pourrez découvrir dans trois lieux différents des œuvres de penture, photographie, sculpture.

Rendez-vous dans les locaux de la maison de santé(fermée les dimanches et ferme à 14h le 5 juillet), de l’EHPAD et à l’église de Saint-Crespin pour découvrir cette nouvelle expo !

English : Exposition à Mediscie « Flo…ne »

The Médiscie nursing home invites you to discover a new exhibition!

In three different locations, you’ll be able to discover works of penture, photography and sculpture.

Visit the Maison de Santé (closed on Sundays and at 2pm on July 5), the EHPAD and the Saint-Crespin church to discover this new exhibition!

German :

Das Gesundheitszentrum Médiscie lädt Sie ein, eine neue Ausstellung zu entdecken!

Sie können an drei verschiedenen Orten Werke aus den Bereichen Kunsthandwerk, Fotografie und Skulptur entdecken.

Besuchen Sie die Räumlichkeiten des Pflegeheims (sonntags geschlossen und schließt am 5. Juli um 14 Uhr), des EHPAD und die Kirche von Saint-Crespin, um diese neue Ausstellung zu entdecken!

Italiano :

La Maison de Santé Médiscie vi invita a scoprire una nuova mostra!

Potrete scoprire opere di scultura, fotografia e scultura in tre luoghi diversi.

Venite a vedere questa nuova mostra alla Maison de Santé (chiusa la domenica e alle 14.00 il 5 luglio), all’EHPAD e alla chiesa di Saint-Crespin!

Espanol :

La Maison de Santé Médiscie le invita a descubrir una nueva exposición

Podrá descubrir obras de escultura, fotografía y escultura en tres lugares diferentes.

Venga a ver esta nueva exposición en la Maison de Santé (cerrada los domingos y a las 14:00 el 5 de julio), en el EHPAD y en la iglesia de Saint-Crespin

