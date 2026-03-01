Exposition à Médiscie Teddy Gardez, Graphiste Artandbuzz, et Caroline Strande Maison médicale Mediscie Saint-Crespin

Exposition à Médiscie Teddy Gardez, Graphiste Artandbuzz, et Caroline Strande

Maison médicale Mediscie 6 rue des Vergers Saint-Crespin Seine-Maritime

Début : 2026-03-27 08:00:00

fin : 2026-04-22 19:00:00

La maison de santé Médiscie vous invite à découvrir une nouvelle exposition !

Cette fois ci ce seront trois artistes qui envahiront Médiscie avec leurs œuvres Teddy Gardez, Graphiste Artandbuzz, et Caroline Strande.

Vernissage le 27 mars à 18h30 ! .

Maison médicale Mediscie 6 rue des Vergers Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 60 01

