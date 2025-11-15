Exposition À Mi-Chemin Bourges

Exposition À Mi-Chemin

Découvrez la nouvelle exposition de Louis Jourdan.

Pendant cette exposition, laissez-vous emporter par l’univers de Louis Jourdan, artiste peintre.

Vous y découvrirez une collection d’œuvres uniques, où chaque paysage évoque “l’histoire d’un souvenir lointain, à mi-chemin de l’oubli.”

Une invitation à explorer la mémoire, la couleur et l’émotion à travers le regard d’un artiste inspiré.

Ne manquez pas le vernissage le 14 novembre à 18h. .

15 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 34 14 21 playintheattic@gmail.com

