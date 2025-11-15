Exposition À Mi-Chemin Bourges
Exposition À Mi-Chemin
15 Rue Edouard Branly Bourges Cher
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-23 19:00:00
2025-11-15 2025-11-22
Découvrez la nouvelle exposition de Louis Jourdan.
Pendant cette exposition, laissez-vous emporter par l’univers de Louis Jourdan, artiste peintre.
Vous y découvrirez une collection d’œuvres uniques, où chaque paysage évoque “l’histoire d’un souvenir lointain, à mi-chemin de l’oubli.”
Une invitation à explorer la mémoire, la couleur et l’émotion à travers le regard d’un artiste inspiré.
Ne manquez pas le vernissage le 14 novembre à 18h. .
15 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 34 14 21 playintheattic@gmail.com
English :
Discover Louis Jourdan’s new exhibition.
German :
Entdecken Sie die neue Ausstellung von Louis Jourdan.
Italiano :
Scoprite la nuova mostra di Louis Jourdan.
Espanol :
Descubra la nueva exposición de Louis Jourdan.
