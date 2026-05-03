Nauroy

Exposition à Nauroy Le serment de Koufra

Nauroy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31

Les membres de Vestiges et Souvenir ouvrent les portes de leur musée de Nauroy pour une exposition sur le thème Le Serment de Koufra au cours de laquelle vous pourrez notamment retrouver le parcours effectué par la 2e Division Blindée (du Général Leclerc) au cours de la Libération.

Pour davantage d’informations, vous pouvez joindre Arnaud au 06.84.16.29.35 ou Christophe au 06.10.38.06.90.

Le musée est accessible les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 mai de 14h à 18h.

Les membres de Vestiges et Souvenir ouvrent les portes de leur musée de Nauroy pour une exposition sur le thème Le Serment de Koufra au cours de laquelle vous pourrez notamment retrouver le parcours effectué par la 2e Division Blindée (du Général Leclerc) au cours de la Libération.

Pour davantage d’informations, vous pouvez joindre Arnaud au 06.84.16.29.35 ou Christophe au 06.10.38.06.90.

Le musée est accessible les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 mai de 14h à 18h. .

Nauroy 02420 Aisne Hauts-de-France +33 6 84 16 29 35

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English :

The members of Vestiges et Souvenir are opening the doors of their museum in Nauroy for an exhibition on the theme of Le Serment de Koufra (The Koufra Oath), during which you will be able to retrace the route taken by General Leclerc’s 2nd Armored Division during the Liberation.

For further information, please contact Arnaud on 06.84.16.29.35 or Christophe on 06.10.38.06.90.

The museum is open on Sundays, May 3, 10, 17, 24 and 31, from 2pm to 6pm.

L’événement Exposition à Nauroy Le serment de Koufra Nauroy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT du Saint-Quentinois