Exposition à Pénanault « Coline Colline » Maison Pénanault 10, place Charles de Gaulle Morlaix Finistère

Premier pays de Bretagne à obtenir le label Pays d’art et d’histoire en 2006, ce territoire à la situation géographique exceptionnelle dispose d’un type de document historique d’importance la carte.

Entre outil de connaissance du monde et objet esthétique, la carte est à la fois une archive historique à valeur

scientifique et le support de récits plus subjectifs.

Dans cette exposition consacrée aux images cartographiques du Pays de Morlaix, l’artiste Coline Colline prend, comme point de départ, les qualités graphiques et le pouvoir d’évocation de cette forme

d’archives.

A partir d’une sélection de documents allant du XVIIIe au XXe siècle, qu’elle décore à l’aquarelle et à l’encre de

Chine, elle propose une promenade dans les archives du Pays de Morlaix, de la côte jusqu’à l’arrière-pays.

Occasion de revenir sur les contours d’un pays où le patrimoine se partage entre la terre et la mer, se distribue entre ports, îles, châteaux et manufactures un pays d’art, d’histoires et de cartes. .

