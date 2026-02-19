[Exposition] À quoi pensent-elles ? Aujourd’hui Scarlett Vadepied et Chloé Vadepied Méru

[Exposition] À quoi pensent-elles ? Aujourd’hui Scarlett Vadepied et Chloé Vadepied

4/6 rue Mimaut Méru

2026-03-09

2026-04-17

2026-03-09

Hommage aux femmes mettant à l‘honneur le courage et la résilience des femmes face aux violences qui leur sont faites.

Scarlett Vadepied expose deux séries de travaux À quoi pense-t-elle la petite danseuse de Degas ? , peintures et dessins qui font partie de la donation faite à la ville de Méru et une autre série À quoi pensent-elles ? Aujourd’hui .

Les sculptures de Chloé Vadepied, À quoi pensent-ils ? dialoguent avec les peintures, les dessins et celui ou celle qui regarde.

-> Vernissage le vendredi 6 mars à 18h30

-> Ouverture exceptionnelle le samedi 28 mars de 9h à 14h

4/6 rue Mimaut Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 35 00 billetterie@ville-meu.fr

English :

Hommage aux femmes honors the courage and resilience of women in the face of violence.

Scarlett Vadepied is exhibiting two series of works: À quoi pense-t-elle la petite danseuse de Degas? , paintings and drawings that are part of a donation to the town of Méru, and another series, À quoi pensent-elles? Aujourd’hui .

Chloé Vadepied’s sculptures À quoi pensent-ils? engage in dialogue with the paintings, drawings and viewer.

-> Opening on Friday, March 6 at 6.30pm

-> Special opening on Saturday, March 28, 9 a.m.-2 p.m

