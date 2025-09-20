Exposition à Saint-Pierre de Bracou Eglise Saint-Pierre-de-Bracou Coufouleux

Exposition à Saint-Pierre de Bracou 20 et 21 septembre Eglise Saint-Pierre-de-Bracou Tarn

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Exposition à l’église Saint-Pierre de Bracou

Découvrez l’église Saint-Pierre de Bracou au fil d’une exposition de peintures religieuses réalisées par l’artiste Pierre-Alain Hugla.

Un événement proposé par l’Association des 2 Clochers Bracou et Sainte-Quitterie.

Eglise Saint-Pierre-de-Bracou 81800 Coufouleux Coufouleux 81800 Tarn Occitanie Saint-Pierre-de-Bracou est une église paroissiale située près du ruisseau de Rieuvernet, toujours vif. Elle correspond à un hameau aujourd’hui dispersé. Elle date du XIIIème siècle et honore l’apôtre de Christ. Son clocher mur culmine à 14m avec 3 baies et dans son porche d’entrée de 1892, deux clés, une d’or et une d’argent, symbolise le saint. Ce type d’église rural est un sujet convoité par les peintres.

Les amoureux des vieilles pierres auront à cœur d’approfondir leur connaissances de bâtiment du monument et de se replonger dans l’atmosphère de cette bâtisse au riche vécu.

© Association 2 Clochers Coufouleux