Exposition à Santamaria: « Variations » Espace Santamaria Prayssac

Exposition à Santamaria: « Variations » Espace Santamaria Prayssac mardi 19 août 2025.

Exposition à Santamaria: « Variations »

Espace Santamaria 46 boulevard Aristide Briand Prayssac Lot

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2025-08-19 15:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-08-19

Venez découvrir cette exposition des peintures de Phil Dub.

Espace Santamaria 46 boulevard Aristide Briand Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 30 61 44

English :

Come and discover this exhibition of paintings by Phil Dub.

German :

Besuchen Sie diese Ausstellung mit Gemälden von Phil Dub.

Italiano :

Venite a scoprire questa mostra di dipinti di Phil Dub.

Espanol :

Venga a descubrir esta exposición de pinturas de Phil Dub.

