Exposition à Selommes

17 bis rue Bout de Haies Selommes Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-13

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-01-13

Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque.

Exposition à Selommes. La littérature française des XVIIIème et XIXème siècles mise en lumière par les photos de Willyas Hounsinou. .

17 bis rue Bout de Haies Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 83 34 mediatheque.selommes@catv41.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New exhibition to discover in your media library.

L’événement Exposition à Selommes Selommes a été mis à jour le 2025-12-29 par OT de Vendome Territoires Vendomois