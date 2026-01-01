Exposition à Selommes Selommes
Exposition à Selommes Selommes mardi 13 janvier 2026.
Exposition à Selommes
17 bis rue Bout de Haies Selommes Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-13
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-01-13
Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque.
Exposition à Selommes. La littérature française des XVIIIème et XIXème siècles mise en lumière par les photos de Willyas Hounsinou. .
17 bis rue Bout de Haies Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 83 34 mediatheque.selommes@catv41.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
New exhibition to discover in your media library.
L’événement Exposition à Selommes Selommes a été mis à jour le 2025-12-29 par OT de Vendome Territoires Vendomois