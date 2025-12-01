Exposition à Sézanne Espace 18 Sézanne

Exposition à Sézanne

Espace 18 18 Rue Paul Doumer Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 14:00:00

fin : 2026-01-15 18:00:00

Date(s) :

2025-12-19

L’Espace 18 de Sézanne accueille une nouvelle exposition mensuelle du 19 décembre 2025 au 15 janvier 2026, ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h.Tout public

L’Espace 18 de Sézanne accueille une nouvelle exposition mensuelle du 19 décembre 2025 au 15 janvier 2026, ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Peintures, sculptures et photographies se côtoient dans une sélection variée d’œuvres signées par plusieurs artistes aux univers complémentaires.

L’entrée est libre, permettant à tous de venir découvrir cette parenthèse culturelle au cœur de Sézanne.

Une belle occasion de s’évader, de s’inspirer et de soutenir la création artistique locale. .

Espace 18 18 Rue Paul Doumer Sézanne 51120 Marne Grand Est espace18sez@gmail.com

English : Exposition à Sézanne

Espace 18 in Sézanne is hosting a new monthly exhibition from December 19, 2025 to January 15, 2026, open Monday to Friday, 2pm to 6pm.

L’événement Exposition à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme de Sézanne et sa région