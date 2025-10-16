Exposition à Sissonne Ça carbure ! Sissonne

Exposition à Sissonne Ça carbure ! Sissonne jeudi 16 octobre 2025.

Exposition à Sissonne Ça carbure !

1 rue des marronniers Sissonne Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 14:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18

Le MUMO, c’est une exposition itinérante imaginée par le Frac Grand Large — Hauts-de-France en collaboration avec des habitant·es de l’Avesnois-Thiérache, La chambre d’eau et le Frac Picardie, afin de partager des œuvres d’art contemporain en zone rurale.

RV le jeudi et le vendredi devant la médiathèque Grain de Sel et devant l’Espace culturel le samedi , de 13h30 à 18h !

Le MUMO, c’est une exposition itinérante imaginée par le Frac Grand Large — Hauts-de-France en collaboration avec des habitant·es de l’Avesnois-Thiérache, La chambre d’eau et le Frac Picardie, afin de partager des œuvres d’art contemporain en zone rurale.

RV le jeudi et le vendredi devant la médiathèque Grain de Sel et devant l’Espace culturel le samedi , de 13h30 à 18h ! .

1 rue des marronniers Sissonne 02150 Aisne Hauts-de-France

English :

MUMO is a traveling exhibition conceived by Frac Grand Large ? Hauts-de-France in collaboration with residents of Avesnois-Thiérache, La chambre d?eau and Frac Picardie, to share contemporary art in rural areas.

See you on Thursday and Friday in front of the Grain de Sel media library, and on Saturday in front of the Espace culturel, from 1.30 pm to 6 pm!

German :

MUMO ist eine Wanderausstellung, die vom Frac Grand Large ? Hauts-de-France in Zusammenarbeit mit den Einwohnern von Avesnois-Thiérache, La chambre d’eau und dem Frac Picardie entwickelt wurde, um zeitgenössische Kunstwerke in ländlichen Gebieten zu präsentieren.

Treffpunkt am Donnerstag und Freitag vor der Mediathek Grain de Sel und am Samstag vor dem Espace culturel , jeweils von 13.30 bis 18 Uhr!

Italiano :

MUMO è una mostra itinerante ideata da Frac Grand Large ? Hauts-de-France in collaborazione con gli abitanti della regione di Avesnois-Thiérache, La chambre d’eau e Frac Picardie, per condividere le opere d’arte contemporanea nelle zone rurali.

Ci vediamo giovedì e venerdì davanti alla mediateca Grain de Sel e sabato davanti all’Espace culturel, dalle 13.30 alle 18.00!

Espanol :

MUMO es una exposición itinerante ideada por el Frac Grand Large ? Hauts-de-France en colaboración con los habitantes de la región de Avesnois-Thiérache, La chambre d’eau y el Frac Picardie, para compartir obras de arte contemporáneo en el medio rural.

Nos vemos el jueves y el viernes frente a la mediateca Grain de Sel, y el sábado frente al Espace culturel, de 13.30 a 18.00 horas

L’événement Exposition à Sissonne Ça carbure ! Sissonne a été mis à jour le 2025-10-09 par OT du Pays de Laon