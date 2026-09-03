Exposition À table ! La santé au menu Place Alexandrine Semence Neuvy-sur-Loire
samedi 3 octobre 2026 · Place Alexandrine Semence · Neuvy-sur-Loire
Informations pratiques
Neuvy-sur-Loire
Exposition À table ! La santé au menu
Place Alexandrine Semence Médiathèque de Neuvy Neuvy-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-03
Du 3 au 28 octobre à la Médiathèque de Neuvy sur Loire.
Prêté par la bibliothèque départementale de la Nièvre
Si manger est un des grands plaisirs de la vie, savoir bien manger c’est préserver sa santé. .
Place Alexandrine Semence Médiathèque de Neuvy Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 23 55 mediatheques@coeurdeloire.fr
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English : Exposition À table ! La santé au menu
L’événement Exposition À table ! La santé au menu Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)