UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Neuvy-sur-Loire

Exposition À table ! La santé au menu Place Alexandrine Semence Neuvy-sur-Loire

samedi 3 octobre 2026 · Place Alexandrine Semence · Neuvy-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Place Alexandrine Semence
Adresse
Médiathèque de Neuvy
Ville
58450 Neuvy-sur-Loire
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Neuvy-sur-Loire

Exposition À table ! La santé au menu

Place Alexandrine Semence Médiathèque de Neuvy Neuvy-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-03

Du 3 au 28 octobre à la Médiathèque de Neuvy sur Loire.
Prêté par la bibliothèque départementale de la Nièvre
Si manger est un des grands plaisirs de la vie, savoir bien manger c’est préserver sa santé.   .

Place Alexandrine Semence Médiathèque de Neuvy Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 23 55  mediatheques@coeurdeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition À table ! La santé au menu

L’événement Exposition À table ! La santé au menu Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Neuvy-sur-Loire (Nièvre)