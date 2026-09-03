Exposition À table ! La santé au menu Place Alexandrine Semence Neuvy-sur-Loire

Informations pratiques

Neuvy-sur-Loire

Exposition À table ! La santé au menu

Place Alexandrine Semence Médiathèque de Neuvy Neuvy-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-03

Du 3 au 28 octobre à la Médiathèque de Neuvy sur Loire.

Prêté par la bibliothèque départementale de la Nièvre

Si manger est un des grands plaisirs de la vie, savoir bien manger c’est préserver sa santé. .

Place Alexandrine Semence Médiathèque de Neuvy Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 23 55 mediatheques@coeurdeloire.fr

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English : Exposition À table ! La santé au menu

L’événement Exposition À table ! La santé au menu Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)