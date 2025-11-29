EXPOSITION À TABLE, TOUT LE MONDE MÉDIATHÈQUE DE LAVERNOSE-LACASSE Lavernose-Lacasse
EXPOSITION À TABLE, TOUT LE MONDE MÉDIATHÈQUE DE LAVERNOSE-LACASSE Lavernose-Lacasse mardi 27 janvier 2026.
EXPOSITION À TABLE, TOUT LE MONDE
MÉDIATHÈQUE DE LAVERNOSE-LACASSE 1 Place de la Mairie Lavernose-Lacasse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-01-27
L’exposition A table, tout le monde prêté par la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne va vous faire voyager dans un monde de saveurs et d’épices.
À découvrir ! .
MÉDIATHÈQUE DE LAVERNOSE-LACASSE 1 Place de la Mairie Lavernose-Lacasse 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 59 39 mediatheque@lavernose-lacasse.fr
English :
The A table, tout le monde exhibition on loan from the Médiathèque départementale de la Haute-Garonne will take you on a journey through a world of flavors and spices.
L’événement EXPOSITION À TABLE, TOUT LE MONDE Lavernose-Lacasse a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE