Exposition A toute vitesse !

8 rue du Général de Gaulle Bantzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-10-31 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Laissez-vous entraîner dans une aventure où la vitesse devient une véritable épopée. À la Grange à Bécanes, une nouvelle exposition vous ouvre les portes d’un univers fascinant, celui du sport motocycliste, entre prouesses techniques et destins hors du commun.

Vous découvrez comment, dès la fin du XIXe siècle, les ingénieurs ont transformé les compétitions en véritables terrains d’innovation, donnant naissance à des machines aussi audacieuses qu’emblématiques. Peu à peu, la quête de performance prend de l’ampleur, les circuits évoluent et les légendes commencent à s’écrire.

Mais ici, il ne s’agit pas seulement de mécanique. Vous entrez aussi dans l’histoire de celles et ceux qui ont osé défier la vitesse. Des pilotes mythiques aux pionnières trop longtemps restées dans l’ombre, chaque parcours raconte une part de courage, d’audace et de conquête. Derrière chaque victoire, il y a un combat, une passion, une volonté d’aller toujours plus loin.

Au fil de votre visite, vous passez de l’effervescence des premières courses aux coulisses des compétitions modernes. Équipements, innovations, secrets des paddocks… tout se dévoile pour mieux comprendre ce qui se joue réellement sur la piste.

Que vous soyez passionné ou simplement curieux, cette immersion vous invite à ressentir la vitesse autrement, à travers les histoires, les machines et les émotions qui ont façonné ce sport devenu mythique. .

8 rue du Général de Gaulle Bantzenheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 23 36 lagrangeabecanes@mulhouse-alsace.fr

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L’événement Exposition A toute vitesse ! Bantzenheim a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace