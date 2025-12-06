Exposition À travers le papier à La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

L’association l’Art et Création vous propose sa deuxième exposition weekend en duo À travers le papier . Les artistes et responsables de l’association Karine AUGUSTIN NARCISSE et Dominique De KERMEL vous présenteront leurs créations.

L’artiste Karine AUGUSTIN NARCISSE vous fera découvrir l’art délicat du kirigami à travers ses tableaux, mais également ses instants suspendus de l’origami.

L’artiste Dominique De KERMEL, partagera avec vous ses créations de dessin tout en féminité et introspection.

En vous souhaitant nombreux pour ce weekend en duo !

Vernissage le 6/12 à 11h45. .

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie lartetcreation12@orange.fr

English :

The association l?Art et Création presents its second weekend duo exhibition À travers le papier . Artists and association managers Karine AUGUSTIN NARCISSE and Dominique De KERMEL present their creations.

German :

Der Verein l’Art et Création bietet Ihnen seine zweite Wochenendausstellung im Duo À travers le papier an. Die Künstlerinnen und Verantwortlichen des Vereins Karine AUGUSTIN NARCISSE und Dominique De KERMEL werden Ihnen ihre Werke präsentieren.

Italiano :

L’associazione Art et Création organizza il secondo fine settimana della mostra collettiva À travers le papier . Gli artisti Karine AUGUSTIN NARCISSE e Dominique De KERMEL presenteranno le loro creazioni.

Espanol :

La asociación Art et Création organiza su segunda exposición dúo de fin de semana, À travers le papier . Los artistas Karine AUGUSTIN NARCISSE y Dominique De KERMEL presentarán sus creaciones.

L’événement Exposition À travers le papier à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)