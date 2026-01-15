Exposition A travers le regard Le Bas Ségala
Exposition A travers le regard samedi 31 janvier 2026.
La nouvelle année commence avec une nouvelle exposition week-end en duo avec deux nouveaux artistes locaux Blandine GARRIC pour la peinture et Patrick AUGUSTIN pour la photographie.
English :
The new year begins with a new week-end en duo exhibition featuring two new local artists: Blandine GARRIC for painting and Patrick AUGUSTIN for photography.
