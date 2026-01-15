Exposition A travers le regard

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31

La nouvelle année commence avec une nouvelle exposition week-end en duo avec deux nouveaux artistes locaux Blandine GARRIC pour la peinture et Patrick AUGUSTIN pour la photographie.

.

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 45 93 85 67 lartetcreation12@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The new year begins with a new week-end en duo exhibition featuring two new local artists: Blandine GARRIC for painting and Patrick AUGUSTIN for photography.

L’événement Exposition A travers le regard Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-01-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)