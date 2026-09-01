Informations pratiques

Cuincy

Exposition « À travers le temps : objets du 20ème siècle » – Journées Européennes du Patrimoine

137 Rue Louis Pasteur Cuincy Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Les collectionneurs cuincynois présenteront une riche collection d’objets du XXème siècle : téléphones, radios, appareils photo, jouets, électroménager et bien d’autres. Une exposition placée sous le signe de la mémoire, du partage et de la découverte, pour raviver les souvenirs des anciens et faire découvrir aux plus jeunes le quotidien d’autrefois. Gratuit, sans réservation

Les collectionneurs cuincynois présenteront une riche collection d’objets du XXème siècle : téléphones, radios, appareils photo, jouets, électroménager et bien d’autres. Une exposition placée sous le signe de la mémoire, du partage et de la découverte, pour raviver les souvenirs des anciens et faire découvrir aux plus jeunes le quotidien d’autrefois. Gratuit, sans réservation .

137 Rue Louis Pasteur Cuincy 59553 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79

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English :

Collectors from Cuincy will present a rich collection of 20th-century objects: telephones, radios, cameras, toys, household appliances, and much more. An exhibition centered on remembrance, sharing, and discovery, designed to rekindle memories for older generations and introduce younger visitors to daily life in the past. Free admission; no reservation required.

L’événement Exposition « À travers le temps : objets du 20ème siècle » – Journées Européennes du Patrimoine Cuincy a été mis à jour le 2026-09-04 par Douaisis Agglo Tourisme