Exposition À travers leurs regards Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres

Début : 2025-09-13

fin : 2025-10-31

2025-09-13

Une immersion dans l’univers de jeunes photographes du territoire Mauléonais aux regards singuliers.

À travers un thème libre, cette exposition dévoile des instants capturés avec passion, offrant des perspectives spontanées et inspirantes sur le monde. Du frisson de l’instantané à la douceur de la nature, en passant par la complicité animale et l’énergie du plaisir partagé, chaque cliché raconte une histoire, chaque regard traduit une émotion. Encourager, observer, ressentir, partager voici le fil rouge de cette exposition où la créativité se libère sans contrainte.

Venez découvrir ces instants figés, reflets de la sensibilité de jeunes et de leur vision unique.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

