Exposition A trippy trip Brienne-le-Château

1 rue Emile Zola Brienne-le-Château Aube

Noon est un arstiste complet !

Tatoueur de grande renommée, il expose ses linogravures et ses peintures à l’huile dans nos locaux de Brienne-le-Château.

Des œuvres monumentales à découvrir sans faute en cette fin d’année.

Troyen d’origine, Noon expose à l’international. Il a passé beaucoup de temps à New York et à Londres où il s’est fait un nom dans le tatouage et où il a pu exposer ses œuvres dans plusieures galeries. Il a intégré les résidences d’artistes du ginkgo (centre d’art contemporain Passage Troyes) pour travailler sur des œuvres grands formats destinées à deux expositions personnelles. Il partage aujourd’hui son temps entre le tatouage où il continue de proposer ses œuvres hors sentiers, la linogravure et se lance désormais dans la peinture à l’huile où il développe un univers pop-surréaliste dont les formats géants invitent à une immersion transcendantale.

Ses œuvres parlent d’histoires individuelles, sacrées, mystiques, universelles (amour, famille, chemins de vie, espérance, …). Un univers personnel, souvent traité de façon mystique, surréaliste, abstraite, avec parfois un regard sur les œuvres religieuses du passé qui ont contribué à l’histoire de l’art… .

1 rue Emile Zola Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 82 41 accueil@grandslacsdechampagne.fr

