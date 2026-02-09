EXPOSITION À TROIS VOIX PEINTURE, FUSAIN ET SCULPTURE Lodève

EXPOSITION À TROIS VOIX PEINTURE, FUSAIN ET SCULPTURE

10 Rue Fleury Lodève Hérault

Début : 2026-02-27

fin : 2026-04-11

2026-02-27

La Galerie Fleury de Lodève ouvre 2026 avec une exposition à trois voix, où peinture, fusain et sculpture dialoguent dans une harmonie sensible, entre silence, ombre et inattendu.

10 Rue Fleury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 30 65 65 09 fleury.galerie@gmail.com

Galerie Fleury in Lodève opens 2026 with an exhibition in three voices, where painting, charcoal and sculpture dialogue in sensitive harmony, between silence, shadow and the unexpected.

