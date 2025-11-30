Exposition A Vincent un conte d’hiver Fondation Vincent van Gogh Arles Arles

Exposition A Vincent un conte d’hiver

Du 30/11/2025 au 21/04/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 18h.

Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture. Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône

Inspirés par la correspondance de Vincent van Gogh, de grands artistes modernes et contemporains reprennent les thèmes abordés par le peintre néerlandais et lui adressent leurs œuvres comme autant de lettres.

Ils et elles réalisent ainsi le voeu de Van Gogh de devenir un anneau dans la chaîne des artistes1.

avec



Harold Ancart, Jacopo Benassi, Martin Boyce, James Castle, Louise Chennevière, Gérard Collin-Thiébaut, Rineke Dijkstra, Simone Fattal, Gustave Fayet, Dominique Ferrat, Joseph Grigely, Nathanaëlle Herbelin, Isidore Isou, Ann Veronica Janssens, Hans Josephsohn, Anselm Kiefer, Mark Manders, Sylvain Prudhomme, Louise Sartor, Wolfgang Tillmans, Rico Weber

& Vincent van Gogh



Deux prêts exceptionnels du Musée Van Gogh d’Amsterdam ( Tournesols fanés et Tête de femme ), une lettre originale à Gauguin (Musée Réattu d’Arles) et des éditions historiques de sa correspondance enrichissent cette présentation.



Commissaires d’exposition

Jean de Loisy et Margaux Bonopera .

English :

Inspired by Vincent van Gogh’s correspondence, leading modern and contemporary artists have taken up the Dutch painter’s themes and sent him their works as letters.

German :

Inspiriert von Vincent van Goghs Briefwechsel greifen große moderne und zeitgenössische Künstler die Themen des niederländischen Malers auf und richten ihre Werke wie Briefe an ihn.

Italiano :

Ispirati dalla corrispondenza di Vincent van Gogh, importanti artisti moderni e contemporanei hanno ripreso i temi affrontati dal pittore olandese e gli hanno inviato le loro opere come lettere.

Espanol :

Inspirados por la correspondencia de Vincent van Gogh, varios destacados artistas modernos y contemporáneos han retomado los temas del pintor holandés y le han escrito en forma de cartas.

