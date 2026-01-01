Exposition ABCdele

2 rue du stade Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

Date(s) :

2026-01-07

Inspirée d’un imagier trilingue français, allemand et alsacien conçu par la Bibliothèque d’Alsace, l’exposition ABCdele met à l’honneur les richesses de la région à travers une sélection d’éléments emblématiques.

Colorée, ludique et pleine de poésie, cette exposition invite les tout-petits et leurs familles à découvrir l’univers graphique, sensible et joyeux de l’illustratrice Élisa Géhin. À travers des modules tactiles inspirée des symboles alsaciens, ABCdele célèbre la diversité culturelle et linguistique de l’Alsace, en proposant une expérience à vivre ensemble autour des mots, des sons et des images. .

2 rue du stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est info@polecultureldrusenheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition ABCdele Drusenheim a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme du Pays Rhénan