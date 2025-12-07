EXPOSITION Abeilhan
EXPOSITION Abeilhan dimanche 7 décembre 2025.
EXPOSITION
Impasse César Franck Abeilhan Hérault
Ô de l’art accueille le collectif Itiner’ART, 6 artistes locaux (Anna Hauser, Mam’zel Zabeth, Maryse Demarets, Bernard Hennequin, Christine Valette et moi-même) de 10h à 17h avec des parenthèses musicales du groupe vocal Z’elles le dimanche 7 décembre à partir de 15h.
Entrée libre.
Impasse César Franck Abeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 6 01 76 13 67
English :
Ô de l’art welcomes the Itiner’ART collective, 6 local artists (Anna Hauser, Mam’zel Zabeth, Maryse Demarets, Bernard Hennequin, Christine Valette and myself) from 10am to 5pm, with musical interludes by the vocal group Z’elles on Sunday December 7 from 3pm.
Free admission.
