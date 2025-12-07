EXPOSITION Abeilhan

EXPOSITION

Impasse César Franck Abeilhan Hérault

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-11

2025-12-07

Ô de l’art accueille le collectif Itiner’ART, 6 artistes locaux (Anna Hauser, Mam’zel Zabeth, Maryse Demarets, Bernard Hennequin, Christine Valette et moi-même) de 10h à 17h avec des parenthèses musicales du groupe vocal Z’elles le dimanche 7 décembre à partir de 15h.

Entrée libre.

English :

Ô de l’art welcomes the Itiner’ART collective, 6 local artists (Anna Hauser, Mam’zel Zabeth, Maryse Demarets, Bernard Hennequin, Christine Valette and myself) from 10am to 5pm, with musical interludes by the vocal group Z’elles on Sunday December 7 from 3pm.

Free admission.

