Exposition Abeilles et paysages, regards sur le Saulnois Site des Salines royales Dieuze

Exposition Abeilles et paysages, regards sur le Saulnois

Site des Salines royales Puits salé Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-14 09:30:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-06-01

En partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, le Puits Salé met à l’honneur la biodiversité dans un cadre emblématique du patrimoine industriel salins du Saulnois.

À partir du 15 mars, le Bureau d’information Touristique de Dieuze de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois accueille une exposition permanente consacrée aux abeilles, véritables sentinelles de l’environnement, et à leur rôle essentiel dans les paysages et l’agriculture locale.

Les visiteurs sont invités à découvrir l’histoire millénaire du sel, tout en plongeant dans l’univers fascinant des abeilles, utiles à la pollinisation, qui façonnent et protègent nos paysages.

C’est l’endroit idéal pour une sortie en famille ou entre curieux de nature !Tout public

0 .

Site des Salines royales Puits salé Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 01 16 26 contact@tourisme-saulnois.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with the Office de Tourisme du Pays du Saulnois, the Puits Salé showcases biodiversity in a setting that is emblematic of the Saulnois?s saline industrial heritage.

From March 15, the Dieuze Tourist Information Office of the Office de Tourisme du Pays du Saulnois will be hosting a permanent exhibition devoted to bees, veritable sentinels of the environment, and their essential role in the local landscape and agriculture.

Visitors are invited to discover the thousand-year-old history of salt, while immersing themselves in the fascinating world of bees, which help pollinate, shape and protect our landscapes.

It’s the ideal place for a family outing, or a get-together with other nature-lovers!

L’événement Exposition Abeilles et paysages, regards sur le Saulnois Dieuze a été mis à jour le 2026-03-07 par OT DU PAYS SAULNOIS