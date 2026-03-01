Exposition Abeilles et paysages, regards sur le Saulnois Site des Salines royales Dieuze
Exposition Abeilles et paysages, regards sur le Saulnois Site des Salines royales Dieuze samedi 14 mars 2026.
Exposition Abeilles et paysages, regards sur le Saulnois
Site des Salines royales Puits salé Dieuze Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-14 09:30:00
fin : 2026-05-31 12:00:00
2026-03-14 2026-06-01
En partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois, le Puits Salé met à l’honneur la biodiversité dans un cadre emblématique du patrimoine industriel salins du Saulnois.
À partir du 15 mars, le Bureau d’information Touristique de Dieuze de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois accueille une exposition permanente consacrée aux abeilles, véritables sentinelles de l’environnement, et à leur rôle essentiel dans les paysages et l’agriculture locale.
Les visiteurs sont invités à découvrir l’histoire millénaire du sel, tout en plongeant dans l’univers fascinant des abeilles, utiles à la pollinisation, qui façonnent et protègent nos paysages.
C’est l’endroit idéal pour une sortie en famille ou entre curieux de nature !Tout public
Site des Salines royales Puits salé Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 01 16 26 contact@tourisme-saulnois.com
English :
In partnership with the Office de Tourisme du Pays du Saulnois, the Puits Salé showcases biodiversity in a setting that is emblematic of the Saulnois?s saline industrial heritage.
From March 15, the Dieuze Tourist Information Office of the Office de Tourisme du Pays du Saulnois will be hosting a permanent exhibition devoted to bees, veritable sentinels of the environment, and their essential role in the local landscape and agriculture.
Visitors are invited to discover the thousand-year-old history of salt, while immersing themselves in the fascinating world of bees, which help pollinate, shape and protect our landscapes.
It’s the ideal place for a family outing, or a get-together with other nature-lovers!
