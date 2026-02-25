Landreville

Exposition Abel Leblanc

Champagne René Jolly Landreville Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-05-01

A la demande de Nadine, sa fille, nous avons réalisé une collection de 12 capsules de champagne reprenant 12 toiles importantes d’Abel Leblanc, artiste peintre (1919-2019).

Originaire de Roubaix, sa femme Gisèle, était originaire de Loches-sur-Ource où ils vécurent et y reposent aujourd’hui. Inspiré du courant impressionniste, il a commencé à peindre en 1938 et n’a jamais cessé. Spécialiste en huiles sur toiles de lin, il propose des promenades poétiques, la contemplation de la simplicité, de la nature et de la vie en général. Il était aussi dessinateur, sculpteur et poète. Un vrai personnage qui aimait passer un peu de temps sur le domaine. Cet hommage est donc la suite logique de nos excellentes relations avec lui et sa famille. Avec l’aide précieuse de Nadine, nous exposerons donc ces douze toiles sur le parcours de la visite des caves. .

Champagne René Jolly Landreville 10110 Aube Grand Est +33 3 25 38 50 91

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English :

L’événement Exposition Abel Leblanc Landreville a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne