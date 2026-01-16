Exposition : Abolition de la peine de mort Bibliothèque universitaire Centre Rennes 22 janvier – 28 février Ille-et-Vilaine

Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Du 22 janvier au 28 février, la BU Centre vous présente une exposition de Champs de Justice

L’**association Champs de justice** a créé, à l’occasion des 40 ans de l’abolition de la peine de mort, une exposition qui retrace l’histoire de ce long combat jusqu’à son aboutissement en 1981.

De Victor Hugo à Arnaud Fallières, vous pouvez retrouver tous les défenseurs de l’abolition de la peine de mort. Sans oublier, bien entendu, Robert Badinter qui, quelques mois avant sa mort avait parrainé l’exposition.

Plusiuers évènements sont organisés autour de l’exposition :

* une **sélection thématique** de documents

* une **visite commentée** de l’exposition (réservation conseillée)

* une **séance de lectures** d’un corpus de textes (réservation conseillée)

Informations et programme sur le site web des bibliothèques :

[https://bibliotheques.univ-rennes.fr/actualites/exposition-abolition-de-la-peine-de-mort](https://bibliotheques.univ-rennes.fr/actualites/exposition-abolition-de-la-peine-de-mort)

Début : 2026-01-22T08:45:00.000+01:00

Fin : 2026-02-28T22:00:00.000+01:00

