Exposition Aborigènes d’Australie Domaine de l’Asnée, grand hall Villers-lès-Nancy

Exposition Aborigènes d’Australie

Domaine de l’Asnée, grand hall 11 rue de Laxou Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13 09:00:00

fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Exposition d’œuvres aborigènes d’Australie et Navajo d’Arizona.

Présence des organisateurs les après-midis.

Visites commentées sur demande.

Plus d’informations par mail ou par téléphone.Tout public

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Domaine de l’Asnée, grand hall 11 rue de Laxou Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 09 30 68 45 wanampi.mp@orange.fr

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English :

Exhibition of Australian Aboriginal and Arizona Navajo works.

Organizers present in the afternoons.

Guided tours on request.

Further information by e-mail or telephone.

L’événement Exposition Aborigènes d’Australie Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-03-25 par DESTINATION NANCY