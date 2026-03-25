Exposition Aborigènes d’Australie Domaine de l’Asnée, grand hall Villers-lès-Nancy
Exposition Aborigènes d’Australie Domaine de l’Asnée, grand hall Villers-lès-Nancy lundi 13 avril 2026.
Exposition Aborigènes d’Australie
Domaine de l’Asnée, grand hall 11 rue de Laxou Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13 09:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Exposition d’œuvres aborigènes d’Australie et Navajo d’Arizona.
Présence des organisateurs les après-midis.
Visites commentées sur demande.
Plus d’informations par mail ou par téléphone.Tout public
0 .
Domaine de l’Asnée, grand hall 11 rue de Laxou Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 09 30 68 45 wanampi.mp@orange.fr
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English :
Exhibition of Australian Aboriginal and Arizona Navajo works.
Organizers present in the afternoons.
Guided tours on request.
Further information by e-mail or telephone.
L’événement Exposition Aborigènes d’Australie Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-03-25 par DESTINATION NANCY
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