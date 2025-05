Exposition aboutons les boutures – Plombières-les-Bains, 17 mai 2025 14:00, Plombières-les-Bains.

Vosges

Exposition aboutons les boutures 12 Place du Bain romain Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-06-09 19:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Aboutons les boutures présente des œuvres de l’artiste Sylvie Villaume autour de la nature. Sylvie Villaume est née en 1963 à Saint-Dié des Vosges. Elle vit à Strasbourg.

Artiste pluridisciplinaire, Sylvie Villaume travaille parallèlement ou successivement dessins, couzages (œuvres dessinées et cousues), sculptures d’assemblage ou en céramique. Elle écrit des textes de fiction, des récits et des échos d’expériences plastiques, parfois des chansons. Plusieurs de ses ouvrages ont été publiés (dessins et/ou textes) aux éditions Les Lieux-Dits, l’Harmattan et l’université de Strasbourg.

Sylvie Villaume crée des spectacles transdisciplinaires, mettant en œuvre idées et acteurs dans le spectacle vivant (objets scéniques).

Écrire et dessiner, monter des projets de connivence plastique/écrit, est sa préoccupation actuelle.

abouter les boutures est plutôt printanier

boutonnant quelques brouts des fruits à venir

ou dans l’étai des baies

pour babines barbouillées

aux babils de l’été…

…

abouter les boutures devient couzage

qui roule son bracelet dans les brèches

caracole sur les bords

dessine à la machine

des rus qui frissonnent

des sentes qui sillonnent

les formes étonnées de pétales

en zigzags

ou pointillés …

Sylvie Villaume, 2025Tout public

0 .

12 Place du Bain romain

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 7 85 77 63 44 galeriedesbains88@gmail.com

English :

« Aboutons les boutures » presents works by artist Sylvie Villaume based on the theme of nature. Sylvie Villaume was born in Saint-Dié des Vosges in 1963. She now lives in Strasbourg.

A multi-disciplinary artist, Sylvie Villaume works in parallel or successively on drawings, couzages (drawn and sewn works), assemblage sculptures and ceramics. She writes fiction, stories and echoes of plastic experiences, and sometimes songs. Several of her works (drawings and/or texts) have been published by Les Lieux-Dits, l’Harmattan and the University of Strasbourg.

Sylvie Villaume creates trans-disciplinary shows, using ideas and actors in live performance (scenic objects).

Her current preoccupation is to write and draw, and set up projects that combine the plastic and the written word.

« Taking cuttings is more of a springtime activity

buttoning up a few sprigs of fruit to come

or in the berry strut

for smeared lips

to the chatter of summer…

…

taking cuttings becomes couzage

that rolls its bracelet in the breaches

caracoles around the edges

machine-drawn

shivering streams

criss-crossing paths

the astonished shapes of petals

in zigzags

or dotted »?

Sylvie Villaume, 2025

German :

« Aboutons les boutures » zeigt Werke der Künstlerin Sylvie Villaume, die sich mit der Natur beschäftigen. Sylvie Villaume wurde 1963 in Saint-Dié des Vosges geboren. Sie lebt in Straßburg.

Als multidisziplinäre Künstlerin arbeitet Sylvie Villaume parallel oder nacheinander mit Zeichnungen, Couzages (gezeichnete und genähte Werke), Skulpturen aus Assemblage oder Keramik. Sie schreibt fiktionale Texte, Erzählungen und Echos von plastischen Experimenten, manchmal auch Lieder. Mehrere ihrer Werke wurden (Zeichnungen und/oder Texte) bei den Verlagen Les Lieux-Dits, L’Harmattan und Université de Strasbourg veröffentlicht.

Sylvie Villaume kreiert transdisziplinäre Aufführungen, bei denen sie Ideen und Akteure in die darstellende Kunst (szenische Objekte) einbringt.

Schreiben und Zeichnen, Projekte mit plastischer/schriftlicher Konnivenz auf die Beine stellen, ist ihr aktuelles Anliegen.

« Die Stecklinge zu köpfen ist eher frühlingshaft

ein paar Triebe von den kommenden Früchten abknöpfen

oder in den Beerenstöcken

für verschmierte Lippen

an das Geplapper des Sommers …

…

stecklinge stumpf aneinander stoßen wird zur Couzage

der sein Armband in die Ritzen rollt

an den Rändern entlang klettert

zeichnet mit der Maschine

kribbelnde Bäche

pfade, die sich schlängeln

die verwunderten Formen von Blütenblättern

im Zickzack

oder gepunktet » ?

Sylvie Villaume, 2025

Italiano :

« Aboutons les boutures » presenta opere dell’artista Sylvie Villaume basate sul tema della natura. Sylvie Villaume è nata a Saint-Dié des Vosges nel 1963. Attualmente vive a Strasburgo.

Artista multidisciplinare, Sylvie Villaume lavora parallelamente o successivamente su disegni, couzages (opere disegnate e cucite), sculture assemblate e ceramiche. Scrive narrativa, storie ed echi di esperimenti plastici, e talvolta canzoni. Diversi suoi lavori (disegni e/o testi) sono stati pubblicati da Les Lieux-Dits, l’Harmattan e l’Università di Strasburgo.

Sylvie Villaume crea spettacoli interdisciplinari, utilizzando idee e attori in performance dal vivo (oggetti scenici).

La sua attuale preoccupazione è scrivere e disegnare, e creare progetti che combinino la parola plastica e quella scritta.

« Fare talee è un’attività più simile a quella primaverile

prendere qualche rametto del frutto che verrà

o nel caso di bacche

per labbra spalmate

al chiacchiericcio dell’estate…

…

prendere talee diventa couzage

rotola il suo braccialetto negli spazi vuoti

saltella sui bordi

disegnato a macchina

ruscelli tremolanti

percorsi incrociati

le forme stupite dei petali

a zig zag

o a puntini »?

Sylvie Villaume, 2025

Espanol :

« Aboutons les boutures » presenta obras de la artista Sylvie Villaume basadas en el tema de la naturaleza. Sylvie Villaume nació en Saint-Dié des Vosges en 1963. Actualmente vive en Estrasburgo.

Artista multidisciplinar, Sylvie Villaume trabaja paralela o sucesivamente en dibujos, couzages (obras dibujadas y cosidas), esculturas de ensamblaje y cerámica. Escribe ficciones, relatos y ecos de experimentos plásticos, y a veces canciones. Varias de sus obras (dibujos y/o textos) han sido publicadas por Les Lieux-Dits, l’Harmattan y la Universidad de Estrasburgo.

Sylvie Villaume crea espectáculos interdisciplinares, utilizando ideas y actores en directo (objetos escénicos).

Su preocupación actual es escribir y dibujar, y poner en marcha proyectos que combinen la palabra plástica y la escrita.

« Hacer esquejes se parece más a una actividad primaveral

coger unas ramitas del fruto que vendrá

o en el puntal de las bayas

para untar los labios

al parloteo del verano…

…

tomar esquejes se convierte en couzage

rodando su pulsera en los huecos

cabriolas por los bordes

dibujado a máquina

arroyos temblorosos

caminos que se entrecruzan

las formas asombradas de los pétalos

en zigzag

o punteados »?

Sylvie Villaume, 2025

L’événement Exposition aboutons les boutures Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2025-05-08 par OT REMIREMONT